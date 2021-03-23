 

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина за спокойную реакцию на оскорбление и назвала его львом

23.03.2021, 17:42, Разное
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На прошлой неделе глава Соединенных Штатов дал интервью телеканалу ABC News, во время которого обрушился с критикой на Россию. Джо Байден назвал Владимира Путина “убийцей” и обвинил Москву в попытках помешать его победе на выборах. Политик также пообещал, что Кремль “заплатит цену” за преступления.

Президент России в ответ пожелал 78-летнему коллеге здоровья. “Без иронии и шуток”, – подчеркнул он. Путин добавил, что каждый видит в других людях собственные качества. По его словам, в детской фразе “Кто как обзывается, тот сам так называется” заложен глубокий смысл.

Реакцию Путина похвалила бывшая помощница Байдена. В интервью RT она назвала российского лидера львом, отметив, что его ответ был “спокойным и взвешенным”. Рид уточнила, что слова президента стали “настоящим облегчением” для граждан США, потому что они не хотят войны с Россией.

Также бывшая помощница Джо Байдена высказалась о цензуре в американских СМИ. Рид напомнила, что в 2019-2020 годах несколько женщин обвинили нынешнего главу Белого дома в “противоправных сексуальных действиях”. Однако эти истории практически не освещаются журналистами.

Ранее бизнесмен Дональд Трамп заявил о проблемах с психическим здоровьем у Джо Байдена. Подробности Вы можете узнать из этой статьи на сайте “Дни.ру”.



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