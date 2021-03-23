Астроном-любитель с Земли увидел вспышку сверхновой в созвездии Кассиопеи

В созвездии Кассиопеи произошла вспышка сверхновой, которую можно самостоятельно наблюдать с Земли. Обнаружить ее удалось астроному-любителю из Японии Юджи Накамуре, для подтверждения своей догадки он задокументировал информацию и представил ее международному сообществу ученых.

Изначально Юджи Накамура лишь предполагал, что он стал наблюдателем вспышки сверхновой, поскольку объяснить иначе новый источник света на небе он не мог. Его информацию подтвердили астрофизики при помощи более мощного оборудования.

В направлении созвездия Кассиопея произошло событие, которое можно считать классической новой. Такое явление происходит, когда в двойной звездной системе на поверхности белого карлика случается взрыв. Два светила вращаются вокруг общего центра масс, но более плотный белый карлик занимается поглощением вещества крупной звезды, отметили сотрудники Киотского университета, изучившие вспышку при помощи телескопа в обсерватории Окаяма. Событию был присвоен индекс V1405 Cas.

Особенностью вспышки сверхновой является то, что увидеть ее можно при использовании любительского телескопа или мощной подзорной трубы. Сверхновая оказалась достаточно яркой для наблюдения с Земли. Для наблюдения за V1405 Cas необходимо навести оптическое устройство на созвездие Кассиопея, а затем отклонить вниз от правой границы созвездия.

Источник: glas.ru