Ученые рассказали, как можно похудеть с помощью кофе

Исследователи Университета Гранады сообщили, что кофеин, который употребляют за 30 минут до аэробных нагрузок, повышает скорость сжигания жира. Эксперты выяснили, что если выполнять упражнения после обеда, то действие кофеина более заметно, нежели утром.

В работе, которая опубликована в издании Journal of the International Society of Sports Nutrition, исследователи хотели узнать, правда ли кофеин повышает «сжигание» жира в период занятий. Невзирая на то, что многие люди его принимают, научных подтверждений его полезных свойств нет.

Франсиско Хосе Амаро-Гахете, автор работы, заявляет, что рекомендациям выполнять упражнения в утреннее время, не хватает научного основания. Опыты продемонстрировали, что доза кофеина за 30 минут до аэробной нагрузки повышает окисление жиров в момент упражнений в любое время суток. Ученые подтвердили наличие суточных колебаний окисления жиров в момент тренировки, показатели были выше в дневное время, чем утром, при одинаковом времени года.

Итоги работы говорят о том, что кофеин способен увеличить окисление жиров утром, а итоги аналогичны тому, как это наблюдалось без кофеина во второй половине дня. Исследование демонстрирует, что комплекс его приема и аэробных упражнений, которые выполняют с небольшим напряжением в послеобеденное время, гарантирует лучший план для людей, которые хотят усилить сжигание жира во время занятий.

