Анастасия Волочкова публично пройдет детектор лжи для проверки слов о секс-марафоне

Российская балерина Анастасия Волочкова решила публично пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свои слова о секс-марафоне. Сделает это знаменитость в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Ранее Анастасия Волочкова заявляла, что в плане интимной жизни у нее все в полном порядке. С любимым человеком они могли организовать секс-марафон, устраивая интимную связь по четыре раза в день. Однако многие зрители со скепсисом отнеслись к таким утверждениям. Чтобы доказать свою правоту балерина решил пройти детектор лжи.

Кроме подтверждения слов об интимной жизни Анастасия Волочкова готова раскрыть другие тайны. Так, балерина постарается опровергнуть обвинения в алкоголизме, расскажет о родственниках и своих долгах. Однако поклонников знаменитости интересует, существует ли у нее избранник. О нем она говорит продолжительное время, но о его личности ничего не известно. Поэтому пользователи Сети сочли, что балерина просто разыграла спектакль.

Источник: www.ntv.ru