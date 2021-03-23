 

Анастасия Волочкова публично пройдет детектор лжи для проверки слов о секс-марафоне

23.03.2021, 17:24, Разное
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Российская балерина Анастасия Волочкова решила публично пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свои слова о секс-марафоне. Сделает это знаменитость в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Ранее Анастасия Волочкова заявляла, что в плане интимной жизни у нее все в полном порядке. С любимым человеком они могли организовать секс-марафон, устраивая интимную связь по четыре раза в день. Однако многие зрители со скепсисом отнеслись к таким утверждениям. Чтобы доказать свою правоту балерина решил пройти детектор лжи.

Кроме подтверждения слов об интимной жизни Анастасия Волочкова готова раскрыть другие тайны. Так, балерина постарается опровергнуть обвинения в алкоголизме, расскажет о родственниках и своих долгах. Однако поклонников знаменитости интересует, существует ли у нее избранник. О нем она говорит продолжительное время, но о его личности ничего не известно. Поэтому пользователи Сети сочли, что балерина просто разыграла спектакль.

Источник: www.ntv.ru



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