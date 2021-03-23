 

Политолог назвал главные достижения ЦИК за пять лет

23.03.2021, 17:12, Новости дня
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«Те претензии, которые предъявлялись к избирательной системе в 2010-2012 годах, теперь нивелированы, из-за чего доверие к системе выборов возросло», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, подводя итоги работы действующего состава ЦИК за пять лет.

«Сегодня выборы стали более легитимными, а доверие к избирательной системе возросло», – сказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению эксперта, за последние пять лет ЦИК значительно укрепила свои позиции в системе политических институтов.

«Те претензии, которые предъявлялись в 2010-2012 годах к системе, теперь нивелированы. На избирательных участках усилилось видеонаблюдение и появилось большее число наблюдателей. И что самое важное – общественное наблюдение стало не только оппозиционным, но истинно общественным», – добавил политолог. 

Собеседник также отметил, что в последнее время в работу избирательной системы активно вводятся новые и современные технологии, среди которых, в частности, реализация возможности проголосовать дистанционно, что особенно ценно в условиях пандемии. «Все эти новшества давно ожидались», – указал эксперт.  

«Многодневное голосование – естественное следствие пандемии – тоже результат работы ЦИК под руководством Памфиловой. Она смогла сделать это голосование таким образом, что ни у кого нет вопросов по поводу честности и легитимности данной процедуры», – заключил Данилин.

Ранее стало известно о том, что нынешний состав Центризбиркома проведет свое последние заседание в среду, 24 марта, где подведет итоги работы за пять лет. Полномочия действующего состава ЦИК истекают 28 марта. Новый состав ЦИК РФ формируется путем утверждения трех «пятерок» – от Госдумы, Совета Федерации и президента России. 

В пятницу Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центризбиркома, в которую вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Соответствующий указ подписан главой государства.

В президентский список вошли также Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Таким образом, президент завершил формирование нового состава ЦИК.

Политолог Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявила, что назначение нового состава ЦИК свидетельствует о неизменности курса на открытость и конкурентность избирательной системы.



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