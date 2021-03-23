После инцидента со сходом лавины в Хибинах эвакуируют еще одну группу туристов

Власти Мурманской области, где накануне группа детей попала в снежный плен из-за схода лавины, приняли решение эвакуировать с горы еще одну группу туристов из 23 человек, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, отметив, что спасатели убедили людей в необходимости эвакуации.

«В этих горах есть еще одна туристическая группа в составе 23 человек. Нами принято решение с учетом риска ухудшения погодных условий их также эвакуировать с горы», – сказал Чибис. По словам губернатора, спасатели убедили туристов в необходимости эвакуации, хотя ранее группа отказывалась «от этого плана», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что туристическую группу детей, которая попала под обрушение снежной массы в Хибинах, вывезут на специальном поезде со станции Имандра и доставят в Апатиты.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка 2008 года рождения, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.