В результате стрельбы в американском штате Колорадо погибли десять человек

…в том числе полицейский.

В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в городе Боулдер (штат Колорадо, США) погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим семьям. Погибли 10 человек», — сказала глава местной полиции. Один из погибших — 51-летний полицейский Эрик Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Как уточняет CBSNews, он работал в полиции с 2010 года. Личности остальных девяти жертв не разглашаются.

Полиция уже арестовала подозреваемого, но не раскрыла ни его имени, ни каких-либо подробностей стрельбы, сообщает агентство Associated Press. Следователи только начали разбирать детали и допрашивать свидетелей, пока нет других подробностей и информации о мотивах стрельбы в Боулдере.

На видео стрельбы заметно, как на земле возле магазина неподвижно лежат двое раненых людей, и еще один раненый человек лежит на полу в магазине перед входом.

Изначально СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали шесть человек. По данным агентств, неизвестный открыл огонь на парковке магазина, после этого зашел внутрь. Впоследствии тело одного из погибших нашли на стоянке, там же стоял автомобиль с футляром для винтовки. Как сообщает AP, после того, как стрельба закончилась, из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой. Однако неизвестно, был ли это нападавший или нет. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с травмами, который выжил.

Ранее, 17 марта, стрельба произошла в трех спа-салонах в штате Джорджия. Погибли семь человек, еще несколько пострадали, одного из подозреваемых задержали — им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока.

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