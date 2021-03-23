“Человек – не стекло, его не заменишь”. Под Печерским судом прошел митинг в поддержу задержанного у Офиса президента Сорда

Под Печерским районным судом Киева, в котором избирали меру пресечения издателю, ветерану АТО Владиславу Стафийчуку (Владу Сорду), задержанному на акции протеста под Офисом президента 20 марта, прошел митинг в его поддержку. Об этом пишет “Цензор.НЕТ”.

Суд отправил задержанного под круглосуточный домашний арест.

Под здание суда пришли несколько десятков человек. Люди держали плакаты: “Сорду – воля”, “Человек – не стекло, его не заменишь”.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Під судом по Владу Сорду pic.twitter.com/RPbjHNU0Oa

— Жизнь под знаком факториала (@vkrainets) March 23, 2021

Журналистов на заседание суда не пустили, сообщила корреспондентка “Радіо Свобода” Ольга Комарова в Twitter.

“Прессу не пускают на заседание по Владу Сорду. Есть список из нескольких журналистов, которых пустили, и все. Ссылаются на распоряжение судьи и карантин”, – написала она.

Пресу не пускають на засідання з обрання запобіжного заходу Владу Сорду. Печерський суд pic.twitter.com/k6q5Qe28eN

— Olya Komarova (@Komarisha) March 23, 2021

Печерський суд. Пресу не пускають на засідання по Владу Сорду. Є список з кількох журналістів, яких пустили і все. Посилаються на розпорядження судді і карантин

Фото: Аліна Кондратюк, Watchers pic.twitter.com/NNCtzha4un

— Olya Komarova (@Komarisha) March 23, 2021

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор митинга Сергей Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолупа оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

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