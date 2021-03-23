 

Риски “постковидного” синдрома значительно возросли в Украине в связи с “британским” штаммом – Минздрав

23.03.2021, 16:52, Новости дня
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В связи с распространением “британского” штамма коронавируса в Украине все больше пациентов нуждается в реабилитации после выздоровления от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге 23 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас значительно возросли риски “постковидного” синдрома в связи с “британским” штаммом. Люди, переболевшие COVID-19, потом в течение трех – шести месяцев должны проходить реабилитацию, по факту – лечиться. Количество таких людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации”, – сказал он.

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко отметил, что даже после легкой формы COVID-19 могут быть тяжелые последствия: страхи, тревожность, постоянное чувство усталости.

“Лаборатория Мечникова подтверждает: как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не производятся антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях”, – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили более 1,56 млн случаев коронавируса, умерло более 30 тыс. человек, 1,27 млн заболевших выздоровели.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов сообщил, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине.

Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, подчеркнул министр. Он связывает распространение нового штамма с ростом госпитализаций пациентов с COVID-19.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины проинформировали, что в Украине обнаружили новую мутацию “британского” штамма коронавируса, которая отличается от вируса, впервые обнаруженного в Великобритании.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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