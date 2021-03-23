Соучредитель Clubhouse анонсировал выход приложения на Android через пару месяцев

Соучредитель компании Clubhouse Пол Дэвисон анонсировал выход Android-версии приложения через пару месяцев, написало издание TechCrunch 22 марта со ссылкой на соучредителя Пола Дэвисона.

По его словам, компания довольно усердно работала, чтобы перейти на Android. Приложение можно ожидать ближе к концу весны или к лету этого года, отметило издание.

Вместе с разработкой Android-версии компания работает над другими улучшениями. Дэвисон пояснил, что основная лента приложения в основном наполнена комнатами из других стран, поэтому трудно находить друзей и подходящий контент.

Clubhouse планирует доработать ленту активности приложения, инструменты, которые позволят контролировать push-уведомления и запустить дополнительные функции персонализации, например отображение пользователям списка предлагаемых комнат.

Компания в ближайшее время планирует отменить систему приглашений, из-за которой в свое время Clubhouse стал популярным. В TechCrunch отметили, что пока Clubhouse разрабатывает свое приложение для Android, его конкуренты компании действуют более активно. Так, Twitter запустит сервис Spaces уже в апреле.

Соцсеть Instagram представила новую функцию Live Rooms – “комнаты”, дающие возможность выходить в прямой эфире одновременно четырем людям

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

В феврале российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.

Приложение Clubhouse для Android разрабывает Мопева Огундипе. Она работала над программным обеспечением для Android в Instagram и Medium.

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