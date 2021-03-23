 

“Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно – сын его, а похож на Dzidzio”. Slavia прокомментировала отношения мужа с Цибульской

23.03.2021, 16:52, Новости дня
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Супруга украинского музыканта Dzidzio певица Slavia в интервью, которое 23 марта вышло на YouTube-канале “Олицкая”, комментируя дуэты мужа с украинской певицей Ольгой Цибульской и их возможный роман, заявила, что у нее было ощущение, что ею играют.

“Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали. Там они познакомились, но потом потеряли связь. Как-то мы с Олей переписывались в с сети, Оля попросила телефон Михаила. Они созвонились, она предложила ему дуэт. И все закрутилось”, – рассказала артистка.

По словам супруги Dzidzio, Цибульская специально подогревала к себе интерес, когда, отвечая на вопросы журналистов, не опровергала возможный роман с артистом.

“Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого своя жизнь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами”, – подчеркнула Slavia.

Отвечая на вопрос о якобы внешнем сходстве сына Цибульской с Dzidzio, артистка заявила, что ей жаль мужа певицы.

“Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно ведь – сын его, а похож на Dzidzio”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: ОЛИЦКАЯ / YouTube

Михаил и Ярослава Хома познакомились во время учебы в музыкальном училище. Артисты поженились в 2013 году. Супруга Dzidzio строит сольную карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

Летом 2020 года она презентовала видео на песню “Я тобі не мамка”, в котором в том числе спела о ночных медитациях мужа. Комментируя клип супруги, Dzidzio заявил, что “увидел в нем камни в свой огород”.

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Пара вместе выпустила две песни – “Чекаю. Цьом” (2017) и “Киця” (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что “когда-нибудь еще об этом расскажут”, а пока “пусть себе люди догадываются”.

Цибульская замужем, однако имени мужа не афиширует. В 2015 году певица родила сына Нестора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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