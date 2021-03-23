 

В киевском метро спасли жизнь человека благодаря установленному на станции дефибриллятору

23.03.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

22 марта на станции метро “Дворец Спорта” в Киеве работник метрополитена спас жизнь пассажиру благодаря дефибриллятору, установленному на станции. Об этом сообщается на сайте киевского метрополитена. 

Оборудование применил полицейский, который в этот день работал на станции.

Менеджер проекта “База потреб лікарень”, врач-интерн Александровской  клинической больницы города Киева Кристина Ярмолина на своей странице в Facebook рассказала, что после успешной реанимации мужчину отправили в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской больницы. Мужчина 56 лет прибыл с нарушением сознания, но со стабильным сердцебиением.

“Через 10 часов с момента события пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Вовремя и правильно предоставлена неотложная помощь”, – подчеркнула Ярмолина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846438409271540&id=100017161663310

Жизнь пассажиру спас работник управления полиции в метрополитене Александр Рашевский, сообщается на странице столичной полиции.

Он рассказал, что увидел на перроне мужчину без сознания, и по симптомам – бледно-синему цвету лица, замедленному дыханию, слабому биению сердца – предположил сердечную недостаточность. “Немедленно взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию, которую продолжал приблизительно 20 минут, пока мужчина не пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали пострадавшего в больницу”, – рассказал Рашевский.

Врачи подтвердили, что полицейский вовремя и правильно оказал первую помощь, что спасло жизнь пассажира. 

Полицейского поблагодарили за профессионализм и подарили аптечку для личного использования.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3808401499215593

Дефибрилляторы в кассовых залах всех станций были размещены в мае прошлого года. Они были закуплены городским Центром общественного здоровья (Kyiv City Public Health Center). В 2020 году оборудование использовалось 10 раз, в 2021 – шесть.

В феврале 2021 года в метро также поставили 19 дефибрилляторов в открытом доступе – на платформах станций. Эти дефибрилляторы были установлены в рамках проекта общественного бюджета “РеаниМетро”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Лукашенко пропустил Россию при усилении охраны госграницы Белоруссии

17.12 / Путин обратил внимание на проблемы со связью в малых населенных пунктах

09.09 / Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

20.03 / Собчак поругалась с «Дождем» из-за «скопинского маньяка»

20.09 / В Молдове третий день подряд фиксируют рекорд по заболевшим COVID-19

23.10 / Эксперт указал на пользу для РФ от соглашения о прекращении огня в Ливии

30.06 / В Белом доме объяснили незнание Трампа о якобы «сговоре» РФ с талибами

15.09 / Доктор Мясников обратился к Навальному

06.10 / В Баку обвинили Ереван в обстреле центрального рынка Гянджи

27.11 / “Готовлюсь и дальше спасать страну”. Степанов назвал слухами публикации о его отставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска