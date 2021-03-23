В киевском метро спасли жизнь человека благодаря установленному на станции дефибриллятору

22 марта на станции метро “Дворец Спорта” в Киеве работник метрополитена спас жизнь пассажиру благодаря дефибриллятору, установленному на станции. Об этом сообщается на сайте киевского метрополитена.

Оборудование применил полицейский, который в этот день работал на станции.

Менеджер проекта “База потреб лікарень”, врач-интерн Александровской клинической больницы города Киева Кристина Ярмолина на своей странице в Facebook рассказала, что после успешной реанимации мужчину отправили в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской больницы. Мужчина 56 лет прибыл с нарушением сознания, но со стабильным сердцебиением.

“Через 10 часов с момента события пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Вовремя и правильно предоставлена неотложная помощь”, – подчеркнула Ярмолина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846438409271540&id=100017161663310

Жизнь пассажиру спас работник управления полиции в метрополитене Александр Рашевский, сообщается на странице столичной полиции.

Он рассказал, что увидел на перроне мужчину без сознания, и по симптомам – бледно-синему цвету лица, замедленному дыханию, слабому биению сердца – предположил сердечную недостаточность. “Немедленно взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию, которую продолжал приблизительно 20 минут, пока мужчина не пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали пострадавшего в больницу”, – рассказал Рашевский.

Врачи подтвердили, что полицейский вовремя и правильно оказал первую помощь, что спасло жизнь пассажира.

Полицейского поблагодарили за профессионализм и подарили аптечку для личного использования.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3808401499215593

Дефибрилляторы в кассовых залах всех станций были размещены в мае прошлого года. Они были закуплены городским Центром общественного здоровья (Kyiv City Public Health Center). В 2020 году оборудование использовалось 10 раз, в 2021 – шесть.

В феврале 2021 года в метро также поставили 19 дефибрилляторов в открытом доступе – на платформах станций. Эти дефибрилляторы были установлены в рамках проекта общественного бюджета “РеаниМетро”

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