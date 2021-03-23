Рассекречены изображения салона модели Wey Macchiato

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23.03.2021, 16:50, Новости дня
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Китайская компания WEY официально представила обновленный кроссовер под названием WEY Macchiato.

Предложенная новинка позиционируется производителем в качестве преемника для модели VV5. Указано, что автомобиль получил независимую заднюю подвеску, а также модульную архитектуру Lemon. Автомобиль имеет привлекательный кузов, а также модернизированную центральную консоль с цифровой приборной панелью и мультимедийным сенсорным дисплеем.

Кроме того, новинка получит гибридную силовую установку, которая состоит из электрического двигателя и бензинового мотора на 1,5 литра с общей мощностью 190 л.с. Официальная презентация нового кроссовера WEY Macchiato состоится в следующем месяце на выставке в Шанхае.



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