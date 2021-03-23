Ученые создали аналоговый компьютер из бактерий

О необычном эксперименте рассказывает автор статьи в научном журнале Nature Communications. Он сообщил об эксперименте с двумя группами бактерий, которых заставили совершать логические операции.

Микроорганизмы поместили на бумажную подложку таким образом, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом путем выделения одними и поглощения другими определенных веществ. В результате, в одних условиях микроорганизмы излучали свечение, в других – нет.

Получилось что-то вроде компьютерной двоичной системы. По мнению ученых, их изобретение пригодится для создания портативных биосенсоров. Ведь система-то работает как простой аналоговый вычислитель. Сфера применения таких устройств может быть очень широка.