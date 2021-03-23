Стало известно о скором уходе Лукашенко на пенсию

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23.03.2021, 16:48, Разное
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Белорусский политик рассказал, что в стране не планируются новые решения по повышению пенсионного возраста. Александр Лукашенко отметил, что скоро сам уйдет на заслуженный отдых. “Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду?”, – заявил президент.

Глава республики добавил, что мог бы снизить пенсионный возраст до 50 лет, но в такое случае нагрузка на пенсионный фонд резко выросла. Однако, по его мнению, никто из старшего поколения не захочет, чтобы его дети платили за него. “Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет”, – цитирует Лукашенко агентство Белта.

Ранее белорусский политик высказался о следующих выборах президента. Александр Лукашенко сообщил, что уже сегодня в стране есть достойные кандидаты на важный пост. Среди них – министр внутренних дел Юрий Караев и министр здравоохранения Владимир Караник.

Вместе с этим Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что пост может занять кто-то из его сыновей. Политик не раз говорил, что в их семье тема передачи власти никогда не обсуждалась и не будет. Напомним, что голосование должно состояться сразу после референдума по поправкам в Конституцию.

Однако эксперты уверены: Александр Лукашенко до последнего будет оттягивать свой уход. Политик не готов уйти из власти. Подробности – в этой статье.



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