 

Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы

23.03.2021, 16:48, Разное
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Транспортные проблемы Москвы призваны решить четыре хордовые магистрали – Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокада, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник осмотрел ход работ по строительству участка от Павелецкого направления железной дороги до МКАД.

Собянин напомнил, что одна из хорд – Северо-Западная – полностью построена. “Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети», — отметил мэр.

Хорды сформируют новый транспортный каркас 12-миллионного города. У автомобилистов и пассажиров общественного транспорта появятся альтернативные маршруты – добираться до дома или на работу они смогут без заезда на МКАД и Третье транспортное кольцо. Свободнее станет и исторический центр города.

Юго-Восточная хорда свяжет крупные магистрали Москвы – Рязанский, Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Третье транспортное кольцо, улицы Липецкая и Подольских Курсантов, МКАД и другие важные транспортные артерии.

Общая протяженность ЮВХ составит 28 километров. Будет построено 55 искусственных сооружений протяженностью 22 километра. 11 пешеходных переходов. С учетом съездов и других объектов благодаря Юго-Восточной хорде в столице появится около 100 километров новых дорог.

Строительство Юго-Восточной хорды улучшит транспортную ситуацию в более чем 20 районах с населением около двух миллионов человек – Печатники, Текстильщики. Северное и Южное Бутово, Марьино и другие.

На уже действующих хордовых участках запускается городской транспорт. На Северо-Западной и Юго-Восточной хордах уже действуют четыре новых маршрута. Ежемесячно ими пользуются более 800 тысяч пассажиров, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство хордовых магистралей – ключевой транспортный проект столицы. Его планируется завершить в 2023 году.



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