ДК «Полиграф» начинает новую жизнь
 

ДК «Полиграф» начинает новую жизнь

23.03.2021, 16:16, Новости
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Здание бывшего Дворца культуры на Комсомольской площади с переходом в муниципальную собственность получило новое название и наполнение: Молодежный центр «Максимум» начал осваивать новые площади.

О необходимости покупки за 25 млн рублей ДК здание будет носить название «Дворец молодежи» неоднократно говорил глава города Денис Добряков. В начале февраля этого года состоялась сделка, в результате которой объект из частных рук перешел в собственность города. Теперь его займёт один из клубов Молодежного центра «Максимум», а здание будет носить название «Дворец молодежи».

– Мы планируем развивать здесь пять направлений деятельности. Это патриотическое воспитание, волонтерство, работа с молодыми семьями клуба «Аистенок», культурное направление – танцы, вокал, возможно, студия звукозаписи, и физкультурно-спортивное направление – крытый зал для воркаута. Постепенно в летний период, в начале осени, не закрывая работу в микрорайонах, будем приглашать сюда желающих расширить свою деятельность, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Для воплощения в жизнь задуманного потребуется время. Площадь для освоения большая – более 4000 квадратных метров. Здесь хватит места для конференцзала, для зала с игровыми приставками, концертной, кружковой деятельности, мини-кафе.

– Идей для реализации много. Планируем охватить активностью не только один Зачеремушный микрорайон, хотим пригласить всю инициативную и активную молодежь города к нам во дворец ежедневно проводить время вместе с нами, – рассказал директор Цента а «Максимум» Мария Гонулева.

В первую очередь помещения необходимо привести в надлежащее состояние: сделать уборку и по необходимости косметический ремонт, провести телефонную и интернет-связь. Планируется, что к сентябрю дворец широко распахнет свои двери для молодежи, а жители Зачеремушного района смогут водить детей в кружки и секции, посещать творческие, спортивные и патриотические студии рядом с домом.

В течение десяти дней администрация Молодежного центра «Максимум» полностью переедет в здание Дворца молодежи. Юридический адрес центра пока останется прежним: ул.Бабушкина, 17, но в перспективе будет актуализирован.



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