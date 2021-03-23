 

Ученые: COVID-19 влияет на мужскую фертильность

23.03.2021, 16:30, Разное
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Новое исследование, которое появилось в издании Hormones, демонстрирует обсуждение влияния COVID-19 на женские и мужские половые железы. Как оказалось, мужчины более восприимчивы к тяжелой форме коронавируса, чем женщины.
Ученые изучали гонады обоих полов для определения любых изменений, влияющих на мужскую фертильность и их функции. Раньше высказывали гипотезу, что мужское облучение указывает на высокий уровень андрогенов, который связан с высокой смертностью больных. В рамках исследования специалисты продемонстрировали наличие двусторонней пневмонии у 71% больных мужского пола с коронавирусом с облысением по мужскому типу.

Андрогены способны подавить врожденный иммунный ответ, но и увеличить число и функции циркулирующих нейтрофилов. Такие клетки могут потом увеличивать вырабатывание фактора роста и интерлейкина, модулируя иммунный ответ на вирус.

Исследователи также выяснили, что все ткани яичек демонстрируют высокий уровень мРНК ACE2, что говорит о легком поражении вирусом. Но его не обнаружили в сперме в среднем через 43 дня после первого положительного теста ПЦР.

Недавний гистопатологический опыт продемонстрировал о поражении яичек, включая эпидидимальную ткань и апоптоз зародышевых клеток. Эксперты также заметили и высокий иммунный ответ против инфицированной ткани яичка. Они подчеркнули, что такие итоги показывают, что заболевание COVID-19 может иметь большее влияние на мужскую фертильность, чем ожидалось.

Источник: www.medikforum.ru



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