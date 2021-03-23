 

Ученые рассказали, почему алкоголь делает людей неуклюжими и медленными

23.03.2021, 16:30, Разное
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Исследователи из Национального института по борьбе с алкоголизмом в США доказали, что алкоголь способен подавлять функции мозга человека и влиять на его поведение. Эксперты заявили, что «пьяное поведение» возникает из-за распада химических веществ в мозге.
Поведенческие эффекты алкоголя – заторможенность, неуклюжесть, неразборчивость речи, активизируются метаболитами, образующимися в момент расщепления организмом спиртных напитков. Один из них – ацетат, который вырабатывается ферментом ALDH2. Он содержится в печени во множественном числе, а новые тесты демонстрируют, что он есть и в мозге: астроцитах в мозжечке – область мозга, контролирующая баланс и координацию.

Для исследования специалисты смогли удалить ALDH2 из клеток грызунов, что сделало их невосприимчивыми к двигательным нарушениям, которые вызываются употреблением алкоголя. Они продемонстрировали хорошие результаты на цилиндре, который вращается и проверяет навык равновесия.

Ученые также узнали, что употребление спиртных напитков активирует нейромодератор GABA, успокаивающий нервы и вызывающий сонливость, потому люди невнятно произносят слова, плохо обрабатывают внешнюю информацию, становятся неуклюжими, когда пьяны. Результаты последнего опыта могут улучшить методики лечения алкоголизма и пьянства, которые понижают координацию и баланс, включая болезнь Паркинсона, инсульт, рассеянный склероз.

Источник: www.popmech.ru



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