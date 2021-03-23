 

Рудинштейн обругал Елену Старостину во время обсуждения Дрожжиной в «Прямом эфире» Малахова

23.03.2021, 16:30, Разное
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В новом выпуске шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященном актрисе Наталье Дрожжиной, телеведущая Елена Старостина и актер Марк Рудинштейн поругались друг с другом. В результате скандала Старостина даже покинула студию, но позднее все же вернулась.
Перед ссорой Старостиной и Рудинштейна присутствовавшие в студии гости слушали историю двоюродной сестры Натальи Дрожжиной, согласившейся принять участие в съемках. Она обещала раскрыть несколько семейных тайн. Однако во время спора Марк Рудинштейн начал оскорблять Елену Старостину.

Актер назвал ее «дурой» и «обыкновенной сволочью», когда Елена Старостина пригрозила ему, что ее супруг превратит оппонента в «крысу». Андрей Малахов прикладывал все усилия, чтобы уладить конфликт, но ему этого сделать не удалось. Телеведущая покинула студию, но через несколько минут она успокоилась и вернулась на прежнее место.

Передача Андрея Малахова «Прямой эфир» славится обсуждением скандальных тем, пробивающих на эмоции гостей шоу. Иногда даже сам ведущий не может себя сдержать, недавно он обругал бывшего капитана сборной РФ по футболу Андрея Аршавина.

Источник: riafan.ru



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