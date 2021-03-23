Украина изменила правила въезда для иностранцев

Правительство Украины обязало въезжающих на территорию государства граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Решение кабинета министров было утверждено на очередном заседании. Правила въезда на Украину были изменены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Они будут действовать вне зависимости от государства, из которого прибывает въезжающий, передает «Интерфакс-Украина».

Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.