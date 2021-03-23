 

На Facebook пожаловались в прокуратуру Парижа за распространение фейковой информации

23.03.2021, 16:18, Новости дня
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Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) написала жалобу в парижскую прокуратуру на компанию Facebook, обвинив ее в распространении дезинформации и разжигании ненависти.

«RSF 22 марта подала жалобу в прокуратуру Парижа против Facebook из-за «вводящей в заблуждение маркетинговой практики». Основываясь на выводах судебного исполнителя, различных свидетельских показаниях и цитатах бывших сотрудников компании, RSF демонстрирует, что обязательства калифорнийской компании перед потребителями в значительной степени основаны на ложных утверждениях. Facebook позволяет распространять дезинформацию и ненависть (в целом и в частности против журналистов) в нарушение условий использования», – говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости».

В RSF считают, что решение французского суда по этому делу «может иметь глобальные последствия», поскольку во Франции 38 млн пользователей Facebook. Кроме того организация рассматривает возможность подачи аналогичных жалоб в других странах.

В феврале Facebook стал лидером антирейтинга соцсетей по наличию деструктивного контента. Рейтинг был составлен группой членов Общественной палаты РФ и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В сентябре прошлого года Facebook обвинили в слежке за пользователями. В иске, поданном в суд Сан-Франциско, говорилось, что компания без спроса использует камеры смартфонов для сбора «ценных данных».



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