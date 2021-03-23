Незадолго до годовщины брака: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили место своей свадьбы

Некоторое время назад принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в место, где почти 10 лет назад состоялась их роскошная свадьба с королевским размахом – Вестминстерское аббатство. Правда, до годовщины еще больше месяца – пара будет отмечать ее 29 апреля, и поводом для нового обязательства послужила вовсе не она. Причина – другой тональности, минорной. Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Аббатство, чтобы поблагодарить его сотрудников и волонтеров, доставляющих вакцину от Covid-19 в это историческое место. Центр Вестминстера обеспечивает 2000 прививок в неделю и находится в ведении фонда Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust. Кроме того, Кейт и Уильям пообщались с персоналом центра и с людьми, которые уже сделали прививки в этом месте.

Также сегодня, в годовщину первого локдауна в Великобритании, было решено установить Национальный день размышлений. По этому случаю Уильям и Кейт приняли участие в частной церемонии почитания всех жертв коронавируса: герцог зажег свечу, а герцогиня возложила букет нарциссов. Похожий букет она также оставила на прошлой неделе на мемориале трагически погибшей Сары Эверард.

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Примечательно, что букет из ирисов, тюльпанов, нарциссов и ранункулюсов сегодня направила медицинским работникам и сама Елизавета II. Таким образом Ее Величество поблагодарила тех, кто проводил операцию на сердце и заботился о ее муже, принце Филиппе, в больнице святого Варфоломея. К цветам прилагалось и послание:

Поскольку мы с нетерпением ждем более светлого будущего вместе, сегодня мы делаем паузу, чтобы поразмышлять о горе и утрате, с которыми продолжают сталкиваться многие люди и семьи. Воздадим должное неоценимому служению тех, кто поддержал нас всех за последний год.