Эксперт «Главреда» – крутим-мутим, дуем щёки — Украина превратилась в сателлита США

Украина портит отношения со многими странами, сотрудничество с которыми для неё критически важно, и это доказывает, что у Киева нет собственной внешней политики, которая бы основывалась на национальных интересах, считает директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Эксперт уверен, что Украина продолжает деградировать как государство, и если данная ситуация останется без изменений, то страна окажется в крайне сложной ситуации.



Reuters

Конфронтационная по отношению к РФ и внутренним врагам политика Украины невольно распространяется и на другие государства и внешнюю политику страны в целом, считает директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Как пишет он статье для портала «Главред», в результате Украина порой сама портит отношения со многими странами, сотрудничество с которыми для неё критически важно.

«Украина превратилась в сателлита Соединённых Штатов Америки и проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе. Для нас это очень опасно, что доказывает история с китайцами. В вопросе «Мотор Сичи» мы плюнули китайцам меж глаз, и они уже обратились в суды, где Украине теперь нужно доказывать, что она не будет ничего выплачивать. С Ираном мы уже год ругаемся из-за сбитого самолёта, хотя был миллион дипломатических вариантов избежать конфликта и добиться компенсаций семьям погибших, не раздувать скандал, а перевести диалог в компромиссное русло», — считает эксперт.

Это показывает, продолжает Рудяков, что у Украины нет собственной внешней политики, которая бы основывалась на национальных интересах.

«Мы продолжаем деградировать как государство, негативные тенденции во всех сферах: экономической, социальной, эпидемиологической, в сфере развития демократии. Украина — не бедная страна, богата природными ресурсами, однако если так продлится ещё пару лет, мы окажемся в крайне сложной ситуации. Ведь даже те страны, которые, казалось бы, должны быть нашими союзниками из-за общих интересов, мы сами отталкиваем, крутим-мутим что-то своё, дуем щёки и пытаемся равняться на крупные страны», — пишет Рудяков.

Он уверен, что объективно уровень Украины гораздо выше сегодняшнего, и при правильной политике страна могла бы конкурировать с Россией за первое-второе место в регионе бывшего СССР, Причерноморья и Восточной Европы, однако сейчас всё это звучит утопично.

«Сравнивать Украину с Германией или Китаем — это смешно. Наш уровень сегодня — это Молдавия и Литва», — заключает эксперт.