«Абсурд или как минимум перегиб» — Запад обращается с Россией, как с врагом

Сейчас Запад обращается с Россией, как в своё время с Советским Союзом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И это «абсурд или как минимум перегиб», убеждён автор статьи Грегор Ухлиг, ведь с 1991 года Кремль идёт на большие уступки, а его глава Владимир Путин во многом действует в русле политики западных элит, хотя те его и демонизируют. Особое сожаление у немецкого журналиста вызывает то, что и Германия, подбадриваемая США и Великобританией, участвует в этой демонизации.



Reuters

В ноябре 2004-го бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал главу Кремля Владимира Путина «образцовым демократом», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Также он подчеркнул, что в его отношениях с российским президентом царит «базовое доверие», то есть они говорят друг другу правду. Теперь практически невозможно представить, чтобы какой-нибудь европейский политик заявил нечто подобное. Конечно, проблемы в отношениях ЕС и РФ были и в 2004 году, но с тех пор всё только ухудшилось, рассказывает автор статьи Грегор Ухлиг.

Cейчас руководители в Брюсселе и Берлине показывают, что не заинтересованы в улучшении ситуации. В результате и РФ утратила веру в то, что всё может наладиться. Об этом ясно свидетельствуют заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время визита в Москву в начале февраля главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он назвал ЕС «ненадёжным партнёром», а отношениям с ним — «нездоровыми», а также раскритиковал санкции. И, по-видимому, в Кремле убеждены, что в ближайшее время ничего не изменится. НАТО продолжит расширятся на Восток, а Запад — вмешиваться во внутренние дела России.

В США Кремль уже давно служит «образом врага», продолжает Ухлиг. К примеру, Москву винят в том, что на президентских выборах 2016 года победил республиканский кандидат Дональд Трамп. При этом то, что Запад обращается сейчас с Россией, как в своё время с Советским Союзом, — это «абсурд или как минимум перегиб». Ведь с 1991 года Кремль идёт на большие уступки. К примеру, российские власти вывели свои войска из Восточной Европы и стран Прибалтики, отмечает издание.

Сам же Путин во многом действует в русле политики западных элит, хотя те его демонизируют. Он поддерживает борьбу с глобальным потеплением. Во время пандемии коронавируса глава Кремля — как и политики в Европе и США — делал ставку на социальное дистанцирование, карантин и вакцинацию. При этом российский препарат «Спутник V» оказался дешевле, удобнее в использовании и безопаснее, чем западные аналоги.

В последнее время Германия особенно активно демонизирует Россию, продолжает издание. К примеру, канцлер ФРГ Ангела Меркель лично утверждала, что российского блогера Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом. Помимо всего хорошего, что есть в отношениях Москвы и Берлина, в них, к сожалению, были и длительные периоды вражды, кульминацией которых стала Вторая мировая война, напоминает автор: «Теперь же немецкие элиты — воодушевлённые поддержкой из США и Великобритании — вновь идут на конфронтацию с Россией».