Во Франции суд выясняет, шпионила ли IKEA за сотрудниками

Во Франции начинается суд против IKEA: её сотрудники обвиняют компанию в шпионаже и незаконном сборе информации об их личной жизни, судимости, счетах. Как пишет La Croix, они хотят доказать, что это были не единичные эпизоды отдельных управляющих, а системная практика.



Reuters

Во Франции начинается суд против компании IKEA, которую сотрудники обвиняют в слежке за личной жизнью и незаконном получении информации о сотрудниках и кандидатах на работу, пишет La Croix. Следствие длилось 8 лет.

На скамье подсудимых бывший глава французского подразделения компании, бывший директор отдела управления рисками, несколько директоров магазинов и других представителей компании, а также управляющие частными охранными агентствами и полицейские, с помощью которых компания добывала информацию о сотрудниках. Речь идёт о событиях с 2009-го по 2012 год. Подсудимым грозят разные сроки от 1 до 10 лет, а компании — штраф в сумму €3,75 млн.

Как поясняет издание, дело началось в 2012 году, когда была подана первая жалоба профсоюза работников. Следствие получило сотни писем, которыми обменивались глава отдела управления рисками IKEA Жан-Франсуа Пари и частные охранные предприятия. Из них стало ясно, что руководство IKEA через контакты в полиции запрашивало личную информацию, например, о судимостях своих работников.

Жертвами такой противоправной деятельности стали сотни кандидатов на вакансии, работники и иногда даже клиенты компании. Например, в одном из писем Пари интересуется, что за сотрудник ездит на новом кабриолете BMW и ведёт жизнь не по своей зарплате. Поэтому он требует информацию о его прошлых судимостях, образе жизни и возможном втором банковском счёте. Другого работника, который вернулся после больничного с загаром, подозревают в том, что он был в Марокко, и чтобы это проверить, охранная компания должна была предоставить копию его паспорта.

La Croix рассказывает историю ещё одного работника компании, который в 2010 году организовал забастовку с требованием улучшить условия работы и повысить оплату. С тех пор ему казалось, что за ним стали следить. И на самом деле IKEA, как оказалось, заказала у специализированной компании провести тайную слежку, чтобы выяснить, на какие средства живёт этот работник, к каким противоправным нарушениям он может иметь отношение. К нему в коллектив внедрили двух тайных агентов, которые, в частности, докладывали дирекции всё, о чём разговаривали сотрудники: что они ели, куда собирались в отпуск, а также и некоторые дела самого профсоюза.

По словам адвоката сотрудников, их цель — показать, что шпионаж был системным, что это не отдельные действия отдельных руководителей. Адвокат обвиняемых уверяет, что это не так, отмечая, что после того, как эти события вскрылись, компания тут же отреагировала, открыла внутреннее разбирательство, стала обучать сотрудников защите личных данных, пересмотрела процедуру найма сотрудников. Также там уволили замешанное в ситуации руководство, пишет La Croix.