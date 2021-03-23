«Капитуляция» — карантинные послабления в Германии продержались всего две недели

Послабления ограничений из-за коронавируса продержались в Германии всего две недели, пишет Der Spiegel. Теперь правительству и главам федеральных земель не остаётся ничего другого, кроме как «задействовать стоп-кран» и вновь ввести жёсткие меры. Речь идёт о закрытии школ и детских садов, а также об объявлении ночного комендантского часа. Как отмечает автор статьи, совершая этот «шаг назад», правительство будто капитулирует «перед собственной неспособностью организовать управление».



Reuters

Всем на самом деле ясно, что федеральное правительство и премьер-министры земель в понедельник должны принять решение. В воскресенье число новых случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение недели по всей стране выросло до 104. Институт имени Роберта Коха вновь отмечает экспоненциальный рост заболеваемости, и третья волна, надвигающаяся на Германию, вероятно, станет значительно более тяжёлой из-за нового штамма B.1.1.7, чем предыдущие. Процесс вакцинации и тестирования населения в Германии пока продвигается недостаточными темпами. Между тем ясно: на данный момент с помощью одних прививок побороть вирус не удастся. Судя по всему, послабления ограничений ждать не стоит, пишет Der Spiegel.

Две недели назад канцлер и премьер-министры федеральных земель приняли решение об отмене принятых послаблений, если заболеваемость на 100 тыс. жителей в течение недели превысит 100. Уже после саммита по вакцинации в пятницу канцлер Ангела Меркель предсказывала: «Мы будем вынуждены задействовать стоп-кран. Я хотела бы, чтобы мы обошлись без него, но это будет невозможно». В проекте распоряжения, представленном журналу Der Spiegel, говорится: «Учитывая экспоненциальный рост числа заражений, использование стоп-крана, согласованное в последнем решении, должно быть последовательно реализовано». Локдаун будет продлён до 18 апреля.

Но может ли этот инструмент сработать в стране, которая всегда предпочитает делегировать решения на более низкий уровень? В последнее время каждая федеральная земля, каждый район самостоятельно принимали решение о задействовании «стоп-крана». В Саксонии мэры городов потребовали отказаться от введения новых ограничений, поскольку «это невозможно объяснить людям», но премьер-министр категорически исключил послабления. В Северном Рейне — Вестфалии некоторые районы просили не открывать школы, однако им было отказано. Бранденбург полностью сделал ставку на самостоятельность районов. Гамбургские медики требуют общенационального локдауна. Аналогичного мнения придерживается и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Эксперт в области здравоохранения от СДПГ Карл Лаутербах также подчеркнул: «Стоп-кран должен быть задействован по всей стране. Но этого, вероятно, будет недостаточно».

В проекте ведомства канцлера речь идёт о дополнительных мерах. В районах, где прирост заболеваемости на 100 тыс. населения в течение недели значительно превышает 100, должен быть введён ночной комендантский час. На какой срок, пока неясно. Школы и детские сады должны быть закрыты в том случае, если они не смогут проводить тестирование два раза в неделю или если уровень заболеваемости поднимется выше 200. В проекте рекомендуется воздержаться от путешествий. Для вернувшихся из-за границы необходимо ввести карантин и обязательное тестирование независимо от уровня заболеваемости. Однако в документе есть и несколько лазеек: например, концепция «бесконтактного отдыха», который люди могут проводить на территории своей федеральной земли, например, в арендованных квартирах или кемпингах.

Многие задаются вопросом: а зачем тогда вообще нужны были предыдущие послабления? Они были введены слишком преждевременно. Уже в начале года было ясно, что число заражений от мутировавшего вируса увеличится. Также было понятно, что необходимо быстрее вакцинировать население и тестировать большее число людей. Некоторые эксперты, например, изначально требовали более жёсткого локдауна. Другие предлагали разработать всеобъемлющую концепцию тестирования. Однако правительство и главы федеральных земель оставили эти требования без внимания. Вместо этого они уступили представителям бизнеса и ввели послабления, не разработав концепции тестирования. Теперь им придётся исправить эти ошибки с помощью нового локдауна.

«При всём понимании нашего весеннего настроения, пока тестирование и вакцинация не возьмут ситуацию под контроль, нам придётся отложить запланированные открытия, сделать шаг назад и ввести локдаун», — сообщила сопредседатель СДПГ Заския Эскен на своей странице в Twitter. Как считает автор статьи, это звучало как «капитуляция перед собственной неспособностью организовать управление».

Половинчатые меры, которые, похоже, никогда не закончатся, измотали людей и не помогли экономике. Сколько людей за последние несколько недель отправились в магазины? Или к парикмахеру? Через две недели после последней конференции премьер-министров вопрос о том, зачем вообще вводили послабления, остаётся открытым, отмечает Der Spiegel.