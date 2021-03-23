Советник Трампа – «слабость» Байдена не укрылась от внимания противников США

Многочисленные свидетельства того, что президент США Джо Байден в умственном и физическом плане движется к угасанию — в том числе его оговорки и падения — уже заметили «противники» Вашингтона, предупредил, выступая в эфире Fox, бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. По мнению Миллера, Байден не совсем «на месте», такой главнокомандующий не принесёт нацбезопасности страны ничего хорошего.



Reuters

Бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что оговорки и оплошности нынешнего главы государства Джо Байдена уже начинают превращаться в «кризис для национальной безопасности», сообщает Fox News.

Как пишет сайт Fox, Миллер в эфире канала напомнил о том, что противники Вашингтона «по всему миру — и Иран, и Россия, и Венесуэла, и Китай — наблюдают за Соединёнными Штатами и их главным представителем, президентом нашей страны, и видят, что он не способен даже дать интервью лояльному себе журналисту без шпаргалки, а пытаясь подняться по лестнице, по три раза падает». В минувшую пятницу Байден, поднимаясь по трапу на президентский борт, действительно несколько раз потерял равновесие и упал, подчёркивает обозреватель Fox.

«Никакого удовольствия я от подобного не испытываю, — продолжил Миллер. — Это всё очень серьёзный вопрос. Я поднимался и спускался по этим ступеням много раз, и они не скользкие, ведь сотрудники ВВС делают всё, чтобы на них никто не поскользнулся».



Позднее в эфире Миллер также заявил, что об умственном состоянии Байдена отлично осведомлён и российский президент Владимир Путин, и как раз этим он руководствовался, когда предложил американскому коллеге дебаты в прямом эфире в ответ на заявления Байдена о том, что российский лидер — «убийца», говорится в материале Fox.



«Над нами в открытую издеваются. Над президентом Байденом смеются. Это унизительно — и это усугубляется тем фактом, что наш главнокомандующий не вполне «на месте», не с нами», — возмутился Миллер. «У нас ещё будут позорные инциденты вроде того, что произошло на Аляске, когда Китай посмел читать нам нотации по вопросам прав человека, а (госсекретарь США. — ИноТВ) Блинкен и (советник президента США по вопросам нацбезопасности. — ИноТВ) Салливан, получается, сидели и молча это сносили», — добавил он.



По мысли Миллера, американские дипломаты, по существу, «извиняются за Америку», и происходит это как раз из-за того, что президент не проявляет лидерские качества. «Президента нет на месте. А другие страны видят эту слабость и начинают на нас набрасываться, поэтому теперь мы уже не в такой безопасности, как раньше», — приводит слова политика Fox News.