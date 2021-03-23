 

В России во время драки убили двукратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам

23.03.2021, 15:58, Новости дня
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В ночь на 23 марта в российском Моздоке (Северная Осетия) во время драки в ресторане убили двукратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Алана Хадзиева. Об этом “РИА Новости” сообщил президент федерации MMA Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

Он назвал произошедшее “трагической случайностью”.

Тибилов рассказал, что Хадзиев приехал накануне в Моздок, чтобы обвенчаться с супругой и вернуться в Москву готовиться к очередному бою. Друзья пригласили его в ресторан, и там он ножом “получил удар в сердце, разнимая драку”.

По данным Следственного комитета РФ, в ходе драки в ресторане в Моздоке колото-резаные ранения получили два посетителя.

Следствие ведется по уголовным статьям “убийство” и “покушение на убийство двух и более лиц”.

Хадзиев был чемпионом по версии FCF (полноконтактный рукопашный бой) MMA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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