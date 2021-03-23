Киевского стоматолога обвинили в разбое, мошенничестве и попытке убийства пенсионерки током

Киевская городская прокуратура подозревает 33-летнего стоматолога в покушении на убийство 70-летней женщины, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве на 400 тыс. грн и угрозе насилием правоохранителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 марта.

По информации следователей, с мая 2019-го по сентябрь 2020 года стоматолог во время работы вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию об объеме лечения. Таким образом он получил около 400 тыс. грн от пациентов, заявили в прокуратуре.

В ведомстве утверждают, что в марте прошлого года врач проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой затем снял 78 тыс. грн. Свой поступок он объяснил необходимостью сделать медицинские процедуры. А июне того же года стоматолог провожал одну из пациенток домой и дал ей сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла над собой контроль, объяснили в прокуратуре. Тогда врач украл у пациентки деньги и материальные ценности на 63 тыс. грн.

Стоматолога обвиняют также в покушении на убийство 70-летней женщины. По данным прокуратуры, он хотел убить ее, подсоединив электрические провода, которые имел с собой, к электропитанию с напряжением 220 В в электрическом щитке возле квартиры потерпевшей.

Доктору инкриминируют нарушение нескольких статей Уголовного кодекса Украины. Мужчине предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство (наказывается лишением свободы от семи до 15 лет), краже с проникновением (от трех до шести лет лишения свободы), разбое (предполагает лишение свободы на срок от семи до 12 лет), мошенничестве (карается штрафом от 51 тыс. до 68 тыс. грн, исправительными работами до двух лет, ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до трех лет) и угрозе насилием правоохранителю (исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет).

Последнюю статью инкриминируют стоматологу из-за угроз прокурору при избрании меры пресечения, сообщили пресс-службе. Кроме этого, в Дарницком и Броварском районных судах Киева уже рассматривают другие правонарушения стоматолога по совершению краж с проникновением и разбоем.

Подозреваемого, уроженца Черниговской области, взяли под стражу, заключили в прокуратуре.

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