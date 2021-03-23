 

“Наташенька, думаю, и у тебя есть такие случаи”. Сумская ответила Валевской, распускали ли по отношению к ней руки власть имущие

23.03.2021, 15:58, Новости дня
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Украинская актриса Ольга Сумская, отвечая на вопрос ведущей передачи ValevskaShow, певицы Натальи Валевской, были ли в ее жизни случаи, когда “власть имущие  распускали по отношению к ней руки”, предположила, что в жизни собеседницы также происходили подобные случаи. Запись их разговора опубликована 21 марта на YouTube-канале “ПравдаТУТ”. 

“[Муж] Виталий [Борисюк] говорил, что некоторые власть имущие позволяли себе, как говорится, в “смелом состоянии” распускать руки,  и он чуть даже не набил кому-то там морду. Защищал тебя по полной программе. Было такое?” – спросила у Сумской Валевская.

“Наташенька, думаю, что и у тебя есть такие случаи, потому что мы – представители шоу-бизнеса, мы актрисы. Ты – певица. И ты можешь просто вспомнить, что такие испытания случаются в жизни украинских актрис. Это неотъемлемая часть их театральной, киножизни, а также существования в шоу-бизнесе. Это все – чувство меры и твоя ответственность”, – ответила актриса.

По словам Сумской, если актриса позволяет себе перейти черту, тогда эта ситуация предается огласке.

“Я никогда себе не позволяла каких-то пикантных историй ни на киноплощадке, ни в театре. Самый громкий роман, который обсуждается, – роман с [нынешним супругом, актером] Виталиком Борисюком, когда я еще была замужем за [первым мужем, актером Евгением] Паперным”, – резюмировала актриса.

ВИДЕОКомментарий Сумской можно послушать, начиная с 36:00. Видео: ПравдаТУТ / YouTube

Сумская – обладательница званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Сумская замужем за актером Виталием Борисюком. Супруги вместе с 1996 года. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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