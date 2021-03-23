Витренко задекларировал почти 12 млн грн процентов от банковских вкладов

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,8 млн грн процентов от банковских вкладов. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 20 марта.

В декларации отмечается, что 10 марта Витренко получил доход в размере 11 754 943 грн процентов от “Ощадбанка”.

Согласно декларации за 2020 год, Витренко на своих счетах в “Ощадбанке” имел 903 тыс. грн и $2,95 млн.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики. Дважды Верховная Рада пыталась назначить его на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, но проваливала голосование.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут в третий раз вынести на голосование в Раду.

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