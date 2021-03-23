Бренд Citroen начал продажи в РФ нового компактвэна Berlingo Multispace

Компания Citroen объявила о начале приема заказов на обновленный компактвэн Citroen Berlingo Multispace.

Напомним, локальное производство модели налажено на отечественном заводе. Покупателям будут доступны две комплектации с разными моторами по цене от 1,25 млн рублей. В обеих случаях установили 1,6-литровый агрегат. Бензиновый компактвэн Berlingo Multispace получил мотор на 115 л.с., а также появится версия с дизельным агрегатом на 90 л.с. мощности.

Автомобиль имеет увеличенный объем багажника до 675 литров, тогда как при сложенных креслах этот параметр увеличивается до 3000 литров. В салоне установили 7-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, круиз-контроль, а также ряд продвинутых опций. Приобрести новинку Berlingo Multispace станет возможным в следующем месяце.