Бренд FAW представит в РФ новый кроссовер Bestune T77 летом 2021 года

Китайский бренд FAW официально представил летом 2021 года обновленный кроссовер Bestune T77 для российского рынка.

Вместе с тем производитель намерен полностью приостановит сертификацию для отечественного рынка. Напомним, пока капотом Bestune T77 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 169 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут приобрести модель с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой трансмиссией. Во всех версиях применили передний привод.

Вместе с тем китайский бренд Bestune намерен в дальнейшем расширить линейку своих автомобилей на российском рынке, планируя существенно увеличить объемы продаж техники. Стоимость нового кроссовера пока не сообщается.