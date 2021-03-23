 

Бренд FAW представит в РФ новый кроссовер Bestune T77 летом 2021 года

23.03.2021, 15:56, Новости дня
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Китайский бренд FAW официально представил летом 2021 года обновленный кроссовер Bestune T77 для российского рынка.

Вместе с тем производитель намерен полностью приостановит сертификацию для отечественного рынка. Напомним, пока капотом Bestune T77 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 169 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут приобрести модель с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой трансмиссией. Во всех версиях применили передний привод.

Вместе с тем китайский бренд Bestune намерен в дальнейшем расширить линейку своих автомобилей на российском рынке, планируя существенно увеличить объемы продаж техники. Стоимость нового кроссовера пока не сообщается.



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