 

Россиян предупредили о росте цен на бензин

23.03.2021, 15:54, Разное
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При плохом развитии событий бензин может подорожать уж на 14%. Дело в том, что цены на него зависят от роста индексов
экспортной альтернативы (нетбэков). Они же идут вверх по ряду причин.

Во-первых, это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и
дизельное топливо. Кроме того, увеличены параметры формулы расчета надбавок к возвратному акцизу на топливо.

По словам специалистов, нетбэки повышаются и из-за
роста налогов на внутренний рынок. Это ведет к стимуляции экспорта и уменьшению внутренних поставок бензина.

Напомним, ранее стало известно, что правительство
России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма
с 1 мая. Это даст возможность сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции.

Как писали “Дни.ру”, 12 марта цены на бензин в России побили исторический рекорд мая 2018 года. Стоимость марки АИ-92 поднялась до 55,7 тысячи рублей за тонну.



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