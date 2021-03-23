 

Сверхдальние комплексы РЭБ оглушили американский Boeing RC-135W при подлете к границе России

23.03.2021, 15:36, Разное
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Американский разведывательный Boeing RC-135W, попавший в зону действия российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Мурманск-БМ, был «оглушен». В результате ВВС США прервали разведывательную операцию недалеко от российских границ в Мурманской области.
Провал операции был зафиксирован камерой. Американский Boeing RC-135W практически вплотную приблизился к российской границе, но затем столь же стремительно полетел в обратную сторону. Эксперты, посмотревшие видеозапись, пришли к выводу, что разведчика «оглушили» сверхдальние комплексы РЭБ.

Однако иные аналитики считают, что разведчики США могли заметить российский истребитель, отправившийся перехватывать потенциального шпиона. Стоит отметить, что на все последние провокации со стороны Запада РФ реагирует молниеносно и незамедлительно. А само количество «выходок» возросло в несколько раз.

Источник: avia.pro



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