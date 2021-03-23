Инженеры сравнили характеристики российской и украинской версий ракеты Х-35

По словам военных обозревателей, российская и украинская версии Х-35 существенно отличаются. Инженеры решили сравнить характеристики обеих ракет.

Как отмечает глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, отечественный снаряд Х-35У имеет совершенно другой двигатель, если сравнивать с украинским аналогом. В последней модификации российской ракеты также появился дополнительный топливный отсек. «В результате дальность полета увеличилась до 260 километров. И, похоже, ее научили работать в группе», – отметил журналист Дмитрий Литовкин, побеседовавший с руководителем КТРВ.

Еще в начале марта представители ВМС Украины сообщили, что на их вооружении находятся опытные образцы берегового мобильного ЗРК, оснащенного десятками ЖК-360МЦ «Нептун». Эта ракета была создана на базе вышеупомянутой Х-35 советского образца. От устаревшей модели боеголовка отличается наличием боевой части массой 150 км, дальностью поражения до 280 километров и скоростью около 900 километров в час с высотой полета до 10 м над уровнем моря.

Источник: tass.ru