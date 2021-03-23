Студия WarnerMedia не заинтересована в выпуске сиквелов «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф заявила, что студия не заинтересована в съемках продолжения «Лиги справедливости Зака Снайдера». Кроме того, руководство не собирается финансировать выпуск аналогичной версии картины «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера.

Энн Сарнофф поблагодарила режиссера Зака Снайдера за его вклад и помощь в развитии киновселенной DC, но «Снайдеркат» стал последним фильмом в его трилогии. Сейчас у студии имеются масштабные планы, которые вызывают «волнение» у сотрудников WarnerMedia. В дальнейшем они рассчитывают показать зрителям многомерных персонажей из комиксов DC.

Так, впервые на экраны выйдет картина, посвященная Синему Жуку — супергерою латиноамериканского происхождения. Разработкой этого фильма занимается сценарист ленты «Между миром и мной» Та-Нехиси Коутс. Кроме того, он задействован в работе над новым проектом о Бэтмене. Далее за киновселенную DC будут отвечать специалисты из HBO, HBO Max и Warner Bros., поэтому стоит ожидать появление новых сериалов и видеоигр.

Стоит напомнить, что 18 марта состоялась премьера «Лиги справедливости Зака Снайдера». Ее хронометраж составил четыре часа, но в целом картина получила преимущественно высокие оценки.

Источник: www.kinonews.ru