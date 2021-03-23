Потребление обработанного мяса связали с повышенным риском деменции



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Чтобы оценить связь между употреблением разных видов мяса с развитием деменции, ученые из Университета Лидса проанализировали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках более более 493 тысяч англичан от 40 до 69 лет. Данные включали результаты опросов с 2006 по 2010 годы о частоте потребления мяса с шестью вариантами ответов от «никогда» до «более одного раза в день».

За восьмилетний период наблюдения в этой когорте было зарегистрировано 2896 случаев деменции. В основном это были люди с низким уровнем дохода и образованием, чаще всего мужчины, как правило, курильщики с низкой физической активностью. Многие участники были носителями гена ApoE, который кодирует белок аполипопротеин Е, играющий важную роль в метаболизме липидов. Известно, что один из его вариантов «е4» увеличивает риск сердечных заболеваний и деменции.

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Ученые сравнили риск развития деменции у людей, которые не едят обработанное мясо или делают это редко, с риском у тех, кто ест его регулярно. Употребление каждых дополнительных 25 грамм (одного ломтика бекона или колбасы) обработанного мяса в день было связано с увеличением риска деменции на 44%. Оказалось, что этот фактор риска был одинаково выражен как для людей с генетической предрасположенностью, так и без нее.

Авторам исследования удалось составить типичный портрет потребителя обработанных мясных продуктов: мужчина с избыточным весом или ожирением, курящий, мало и редко ест овощи и фрукты, предпочитая калорийную пищу, в том числе с насыщенными жирами. Ученые также обнаружили, что ежедневное потребление 50 граммов необработанного красного мяса в день связано со снижением вероятности развития деменции на 19%.

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«Во всем мире распространенность деменции растет, и диета как изменяемый фактор может сыграть свою роль. Наше исследования предоставляет дополнительные доказательства связи между потреблениям обработанных мясных продуктов с повышенным риском деменции», – сообщили авторы работы.