 

Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане

23.03.2021, 15:24, Новости дня
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Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V», информирует пресс-служба Кремля.

«С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств РФ и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в разговоре с российским лидером попросил обеспечить дополнительные поставки вакцины «Спутник V» в республику, передает ТАСС.

Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.



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