Для эвакуации попавших под лавину в Хибинах детей направили спецпоезд

Туристическую группу детей, которая попала под обрушение снежной массы в Хибинах, вывезут на специальном поезде со станции Имандра и доставят в Апатиты, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

«Октябрьская железная дорога оперативно направила к месту происшествия специальный поезд в составе отдельного локомотива и одного пассажирского вагона. После того, как группа из 19 детей прибудет на станцию Имандра, они сядут в специально подготовленный вагон, который доставит их на крупную узловую станцию Апатиты, где группу детей встретят сотрудники МЧС. В пути следования для детей будет организовано питание», – приводит РИА «Новости» сообщение.

С утра вторника спасатели эвакуируют тургруппу, в составе которой 12 несовершеннолетних и трое взрослых, из района, где произошло ЧП. На снегоходах туристов должны в ближайшее время доставить на станцию Имандра.

Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась. По данным СУСК, ошибочная информация о ее смерти накануне поступила из-за неустойчивой телефонной связи.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже в региональном управлении СК РФ сообщили о гибели ребенка. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.