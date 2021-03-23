 

Голикова рассказала о мониторинге осложнений после вакцин в России

23.03.2021, 15:24, Новости дня
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В РФ строго наблюдают за всеми осложнениями, которые могут возникнуть после применения различных вакцинных препаратов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы весьма аккуратно относимся вообще к каким-либо данным, которые связаны с последствиями применения тех или иных продуктов. Потому что мы не имеем возможности это до конца проверить на медицинских данных. Мы можем говорить в данном случае только о себе. И здесь я могу четко сказать, что страна осуществляет жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений», – сообщила Голикова в интервью RT, передает РИА «Новости».

Так вице-премьер прокомментировала сообщение о том, что в нескольких странах ЕС решили приостановить использование вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Она отметила, что в России, если наступает поствакцинальное осложнение, то экстренное уведомление «всегда направляется в Роспотребнадзор для того, чтобы коллеги эту ситуацию оценили, для того, чтобы была установлена причинно-следственная связь, от вакцинации это или от каких-то других причин».

Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.



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