Юлианна Караулова ждет первенца

Не прошла еще и треть весны, а сколько радостных новостей среди российских селебрити: совсем скоро мамами станут певица Алекса, певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, возлюбленная Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова. А несколько минут назад о своей беременности сообщила 32-летняя певица Юлианна Караулова. Экс-солистка коллектива 5sta Family и финалистка “Фабрики звезд 5” выпустила музыкальное видео на свою новую песню “Так сильно”, где и продемонстрировала округлившийся живот на финальных кадрах. Пол ребенка пока держится в секрете.

Кстати, таким же необычным способом в октябре прошлого года свое положение подтвердила солистка группы А’Studio Кети Топурия — тогда она снялась в клипе на трек “Се Ля Ви” на последних месяцах беременности.

Юлианна Караулова

32-летняя певица Юлиана Караулова несколько лет встречается с саунд-продюсером Андреем Черным. Они познакомились на съемках музыкального реалити-шоу “Фабрика звезд” в 2004 году. Много лет они были друзьями, но потом их отношения переросли в романтические. 23 декабря 2016 года Андрей сделал Юлианне предложение, когда певица выступала на ледовом катке ВДНХ со своей песней “Внеорбитные” во время съемок новогодней передачи “Голубой огонек”.

Счастье любит тишину или, наоборот, надо кричать о нем на весь мир? Я, как вы знаете, не любитель выносить подробности личной жизни в медиа-пространство. Совсем не понимаю людей, которые с пеной у рта дают советы о том, как сделать семью / мужчину счастливыми, сохранить брак / секс / любовь и т.п. и т.д. А потом чаще всего, к сожалению, рассказывают о том, как правильно разводиться и начать жить заново. Мы с Андреем 8 лет вместе (до этого еще 6 лет дружили) прошли через разные трудности и периоды отношений, но я предпочитаю о них помалкивать,

— писала она в конце прошлого года у себя в социальных сетях. Поклонников певицы настораживает тот факт, что со свадьбой они не торопятся. Но сама Юлианна объясняла в интервью HELLO! в 2017 году, что для них штамп в паспорте не так важен:

Да, мы действительно планировали свадьбу, но потом осознали, что у нас нет ни сил, ни времени на ее организацию. Я как раз начала сотрудничать с Яной Рудковской, появилось много рабочих моментов, требующих быстрого решения, а такое торжество, как свадьба, все-таки предполагает полное погружение и большие эмоциональные затраты: это же очень личное событие. Для меня сейчас в приоритете работа, и, к счастью, Андрей это понимает и принимает, тем более мы с ним работаем в одной сфере.

Юлианна Караулова и Андрей Черный