 

Экс-глава нацразведки США рассказал о встречах с НЛО

23.03.2021, 15:13, Разное
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Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал об отчете американских спецслужб об НЛО.

Он отметил, что американские военные спутники и пилоты зафиксировали значительно больше случаев появления НЛО, чем было ранее обнародовано.

Сам отчет еще не опубликован, ожидается, что он увидит свет в начале июня, сообщает Guardian. По предварительным данным, в нем будут представлены ранее неизвестные наблюдения.

– Когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков, – отметил Рэтклифф.

Он добавил, что неопознанные объекты не сразу попадают в категорию таковых. Сначала их существование пытаются объяснить погодными условиями или природными явлениями. И только случаи, когда хороших объяснений нет, квалифицируются как появление НЛО.

Рэтклифф отметил, что большое количество НЛО было замечено “по всему миру”.



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