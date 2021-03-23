Экс-глава нацразведки США рассказал о встречах с НЛО
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Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал об отчете американских спецслужб об НЛО.
Он отметил, что американские военные спутники и пилоты зафиксировали значительно больше случаев появления НЛО, чем было ранее обнародовано.
Сам отчет еще не опубликован, ожидается, что он увидит свет в начале июня, сообщает Guardian. По предварительным данным, в нем будут представлены ранее неизвестные наблюдения.
– Когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков, – отметил Рэтклифф.
Он добавил, что неопознанные объекты не сразу попадают в категорию таковых. Сначала их существование пытаются объяснить погодными условиями или природными явлениями. И только случаи, когда хороших объяснений нет, квалифицируются как появление НЛО.
Рэтклифф отметил, что большое количество НЛО было замечено “по всему миру”.
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