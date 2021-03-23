Экс-глава нацразведки США рассказал о встречах с НЛО

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал об отчете американских спецслужб об НЛО.

Он отметил, что американские военные спутники и пилоты зафиксировали значительно больше случаев появления НЛО, чем было ранее обнародовано.

Сам отчет еще не опубликован, ожидается, что он увидит свет в начале июня, сообщает Guardian. По предварительным данным, в нем будут представлены ранее неизвестные наблюдения.

– Когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков, – отметил Рэтклифф.

Он добавил, что неопознанные объекты не сразу попадают в категорию таковых. Сначала их существование пытаются объяснить погодными условиями или природными явлениями. И только случаи, когда хороших объяснений нет, квалифицируются как появление НЛО.

Рэтклифф отметил, что большое количество НЛО было замечено “по всему миру”.