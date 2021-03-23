Из-под ног — в руки

Как у крымчан отбирают землю.

Часть 1. Бой в садах

Вторжение

Вечером 26 февраля жителю Партенита Юрию Каменскому позвонил сосед по садоводческому товариществу «Рассвет». Голос звучал взволнованно: «Юра, у тебя на участке ходят люди». Каменский бросился в СНТ.

Пришедшие на участок оказались вооружены и при погонах. У ворот — семеро бойцов ОМОНа в шлемах, бронежилетах и с автоматами. — Они меня остановили, не дали зайти. Один боец спросил: «Вы же проходите по судебному делу?» Я говорю: «По какому? Я ни в каких делах не фигурирую». Мне не стали ничего объяснять.

На участок Каменского вооруженные люди так и не пустили. Через ограду он подсмотрел, что по его огороду ходят четверо судебных приставов и несколько человек в штатском. А еще — что там работает трактор. Трактор и люди в штатском крушили маленький, 30 м2, садовый домик, который Юрий построил сам и в котором они с женой и детьми жили летом.

За несколько часов «гости» уничтожили все: ковшом выкопали фруктовые деревья и увезли с собой, сровняли с землей огород, от дома оставили поломанные доски.

Так Юрий узнал, что у него больше «нет прав» на 8 соток, которыми он распоряжался 22 года. За пять дней до визита к Каменскому, 21 февраля, вооруженные люди пришли на участок к пенсионеру Николаю Аникушину. Спилили ворота, выломали дверь дома, зашли и начали выкидывать мебель.

Юрий Каменский и его участок, который сравняли с землей. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Николай Анникушин показывает, какой дом снесли на его участке. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Пенсионер пытался показать бойцам документы на дом, но от него отмахнулись. Прибывшие на место полицейские опросили Аникушина и ходивших по его участку мужчин и уехали. Пожилому мужчине объяснили, что у его земли — новый собственник.

Садоводы, двойники и олигарх

Садоводческое товарищество «Рассвет» появилось в Партените еще в 1991 году: совхоз «Таврида» решил раздать своим сотрудникам непригодную для выращивания винограда землю близ оползневого склона — под огороды. Сначала садоводы арендовали участки, но в 2000 году поселковый совет Партенита передал им землю в коллективную собственность.

Садоводы пытались получить отдельные госакты: каждый на свой участок. Но для «решения» этого вопроса им предлагали «заплатить». Суммы звучали немалые: сотни тысяч гривен. Притом что землю в «Рассвете» получили рядовые работники: водители, инженеры, слесари, — вопрос был нерешаем.

В 2002 году соседний с «Рассветом» парк «Айвазовское» взял в аренду на 49 лет украинский миллиардер Сергей Тарута. Олигарх готовил в парке элитное место отдыха: высадил экзотические сады, разбил фонтаны, привез из Италии скульптуры древнегреческих богов из бронзы и мрамора, собирался отдать часть территории под отель Hyatt. Неброские домики и огороды садоводов в эту фешенебельную картину не вписывались.

Садовые участки в Партените. Фото: Арден Аркман / «Новая»

«Если мы хотим создать красоту, она не может быть локальной. Она должна быть и за пределами нашей территории, — говорил Тарута в интервью изданию «Крымский телеграф». — Участки, которые приобретаются под садово-огородную деятельность, потом начинают застраивать гаражами и строениями ужаснейшей архитектуры. <…> При этом самострои осуществляются в местах оползней и обводнений. Например, в уникальной оливковой роще парка мы наблюдаем движение оползня, который может уничтожить эту жемчужину «Айвазовки». Разрушение склона происходит по вине кооператива «Рассвет».

— В 2005 году для борьбы с нами была создана организация-двойник: потребительский кооператив по строительству и эксплуатации дачного поселка «Рассвет». Этот кооператив по документам располагался на нашей земле, а среди голосовавших за его создание числились наши садоводы, — вспоминает член садоводческого товарищества Владимир Тарасов. — На самом деле наши люди никак в создании дачного кооператива не участвовали.

Владимир Тарасов – член садоводческого товарищества «Рассвет». Фото: Арден Аркман / «Новая»

Садоводческое товарищество «Рассвет» и одноименный дачный кооператив надолго ушли в суды. Удивительно, но все они вставали на сторону простых садоводов. В ноябре 2013 года Европейский суд по правам человека также признал право членов садоводческого товарищества распоряжаться спорной землей.

Однако 27 декабря 2013 года, через месяц после решения ЕСПЧ, ныне упраздненный поселковый совет Партенита принял решение о передаче земель «Рассвета» 39 гражданам Украины, проживающим преимущественно в Киеве и Мариуполе. Среди них оказались и три человека с фамилиями Тарута. В комментарии изданию «Примечания» представитель новых украинских «собственников» Константин Шевченко признавал, что два человека в списке — дочери олигарха Сергея Таруты Екатерина и Татьяна.

Шевченко также говорил, что считает садоводов «мошенниками». По его словам, они продали свои участки новым собственникам, а затем — просто решили сохранить землю за собой. При этом он не смог представить подтверждающих факт продажи земли документов.

Садоводы и их оппоненты вновь могли бы надолго уйти в украинские суды, но в феврале 2014 года началась «крымская весна». РФ пояснила о полном признании украинских документов в Крыму, легитимизировав одновременно и коллективное право собственности садоводов на земли «Рассвета», и решения поселкового совета о передаче земель 39 украинским собственникам.

Документ о передаче прав собственности на земельный участок. Фото: Арден Аркман / «Новая»

«В интересах определенного круга лиц»

— Уже весной 2014 года, сразу после присоединения к России, мы обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку решению Партенитского поселкового совета от декабря 2013-го, — говорит Владимир Тарасов. — И прокуратура встала на нашу сторону.

Прокурор Алушты подал иск об отмене решений поссовета. В иске он указал, что земля, переданная украинцам, на момент передачи уже находилась в коллективной собственности членов садового товарищества. 16 февраля 2017 года Алуштинский городской суд, как и украинские суды ранее, принял сторону садоводов.

Решение уже вступило в законную силу и было внесено в реестр, но осенью 2017 года члены СНТ узнали, что Верховный суд Крыма принял к рассмотрению апелляцию одной из «украинских собственниц» Екатерины Гончаровой.

Решение по жалобе Гончаровой развернуло ситуацию на 180 градусов. Коллегия из судей Елены Авериной, Владимира Гоцалюка и Александра Синани постановила отменить решение Алуштинского горсуда и — просто прекратить (!) производство по иску прокурора. В качестве обоснования такого решения назвали формулировку иска: прокурор-де указал в исковом заявлении, что обращается в суд «в интересах неопределенного круга лиц», но круг этот, как указал суд, вполне определен — это члены СНТ «Рассвет».

Вплотную к земельным участкам уже началась стройка. Фото: Арден Аркман / «Новая»

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До сих пор земли садового товарищества находятся в двойной собственности. Администрация Алушты, в чьем ведении сейчас находится Партенит, выражает садоводам поддержку, но в то же время признает, что помочь им — бессильна.

— Украинские собственники тем временем продают участки другим людям, в том числе из России. Россияне становятся добросовестными приобретателями. Я думаю, в декабре 2013 года решения поссовета Партенита для того и принимались, чтобы перепродать нашу землю, — говорит Владимир Тарасов.

Земля в Партените стоит немало. В среднем — 350 тысяч рублей за сотку. В случае с «Рассветом» речь идет о 3,43 га. То есть как минимум о 120 млн рублей. Это слишком большая роскошь для простых садоводов. — Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы уже генеральный прокурор защитил нас, — вздыхает Владимир Тарасов.

Услышит ли Москва партенитских садоводов — вопрос открытый. А пока в СНТ «Рассвет» вновь ждут визитов вооруженных людей.

На заборы земельных участков, готовящихся к сносу, вешают строительные ленты. Фото: Арден Аркман / «Новая»

На отбираемых в Партените участках неизвестные люди проставляют колышки и помечают деревья. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Часть 2. Родная гавань без причалаМеня спрашивали: «Не стыдно идти в ЕСПЧ?»

Севастополь стал первопроходцем «крымской весны». А затем — и первопроходцем в земельном переделе.

В конце 2016 года члены 30 севастопольских дачных, садовых и жилищно-строительных кооперативов, более 3000 человек, получили иски от прокуратуры и городского департамента по земельным и имущественным отношениям (ДИЗО). В исках говорилось, что земля при Украине выдавалась жителям города незаконно.

Слово «выдавалась» — не случайно: согласно Земельному кодексу Украины, любой житель этой страны может один раз бесплатно получить в собственность пустующие земельные участки. Под строительство дачи и дома в городе — 10 соток, для садоводства — 12 соток, для сельскохозяйственных нужд — 2 гектара.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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