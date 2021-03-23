Дискообразный НЛО был зафиксирован полевой камерой во Флориде

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на страницах своего блога невероятное видео, на котором запечатлен момент стремительного полета НЛО над пасущимся в поле оленем.

Съемка производилась ночью. Событие произошло в штате Флорида (США).

Очевидец установил полевую камеру на высоте 5 футов, чтобы наблюдать за пасущимися дикими животными.

На следующий день, просматривая видеозапись, местный житель увидел, как НЛО на большой скорости проносится над головой пасущегося оленя. Более всего мужчину удивило то, что в этот момент животное не выразило никакого беспокойства.

Внимательно изучив полученное видео, Скотт Уоринг назвал его умопомрачительным, и его бесспорно можно внести в учебники истории (вероятно, по уфологии). По словам исследователя, размер дискообразного объекта составляет примерно 1 метр, и на нем можно даже рассмотреть окно. Уоринг считает, что пилот НЛО вел наблюдение за пасущимся животным и неожиданно для себя обнаружил установленную полевую камеру.