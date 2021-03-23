«Двигайтесь бодрее» — Шрёдер призвал ЕС поспешить с допуском «Спутника V»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредёр призвал ЕС как можно быстрее проверить, допустить к использованию и начать применять российскую вакцину «Спутник V». Нужно отставить в сторону идеологию и сказать: мы возьмём то, что можем получить и что помогает», — заявил он в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung, добавив, что Европейскому агентству лекарственных средств стоит «двигаться бодрее».



Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику Берлина по борьбе с пандемией коронавируса. Он также призвал как можно быстрее проверить, допустить к использованию и начать применять в ЕС российскую вакцину «Спутник V». «Нужно отставить в сторону идеологию и сказать: мы возьмём то, что можем получить и что помогает», — заявил он в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Европейскому агентству лекарственных средств необходимо «двигаться бодрее», добавил политик.

Профессор университетской клиники Эссена Йохен Вернер также удивлён, что проверка препарата длится так долго, отмечает немецкое издание. Вакцина получила знак качества в ходе исследований, опубликованных в научном журнале, достойном высочайшего доверия, напомнил эксперт.

Шрёдер также раскритиковал немецкое правительство за то, что оно не создало резерв лекарственных средств: «Были допущены ошибки». По его словам, задача снабжения вакцинами всех стран — членов союза оказалась непосильной для брюссельских бюрократов. К тому же нужно было изначально делать ставку на стратегию тестирования и отслеживания контактов, подчеркнул экс-канцлер. Теперь же в связи с ростом числа заражённых властям остаётся только ужесточить карантин в регионах, посоветовал он.

Шредёр также высказался по поводу санкционной политики Германии в отношении России. По его мнению, она «провалилась». Эта стратегия привела к тому, что позиция Москвы в вопросе Крыма только ужесточилась. К тому же от штрафных мер пострадала и немецкая экономика.

ФРГ — суверенное государство и оно не должно позволять США и кому-либо ещё предписывать, какие энергоносители ей использовать, добавил бывший канцлер. Он напомнил, что сжиженный природный газ — независимо от того, откуда он прибывает, — уступает в качестве и цене российскому газу, идущему по трубам. К тому же голубое топливо понадобится Германии ещё десятилетиями в качестве переходной технологии для того, чтобы в достаточной степени развить возобновляемую энергетику. Мысль о том, что альтернативой может стать ядерная энергетика, он назвал «безнадёжно устаревшей».