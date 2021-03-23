Две трети украинцев хотят найти работу за границей

Согласно результатам опроса, 63% украинцев планируют искать работу за границей, а каждый пятый желает уехать из страны навсегда. Как пишут «Вести», среди главных причин такого положения дел сами украинцы называют ухудшающееся из года в год материальное положение, безработицу в стране, а также более высокие зарплаты за рубежом. Однако, отмечает издание, примечательно, что постоянные ограничительные меры в связи с коронавирусом, которые объявляют власти, уже заставили задуматься о переезде даже тех жителей страны, которые об этом раньше и не помышляли.



Reuters

Очередной локдаун, который на три недели объявили в Киеве и ряде других областей Украины, выбросил на рынок труда очередную армию соискателей. Как пишут «Вести», исследование аналитической службы «OLX Работа» показало, что большая часть из них — 63% — планируют искать работу за границей, а каждый пятый желает уехать с Украины навсегда. И примечательно, отмечает издание, постоянные локдауны уже заставили задуматься о переезде даже тех украинцев, которые об этом раньше и не помышляли.

«Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33 процента опрошенных украинцев», — отмечают в «OLX Работа».

Среди главных причин такого положения дел сами украинцы называют ухудшающееся из года в год материальное положение, безработицу в стране, а также более высокие зарплаты, которые предлагают в странах ближнего зарубежья, и лучшие условия труда. В частности, по данным опроса, 70% украинцев заграничные работодатели предоставляют бесплатное жильё, 33% работников имеют бонусы за хорошие результаты работы, 29% — получают страхование, а 24% — ещё и компенсируют питание. Всё это обуславливает высокий спрос украинцев на работу за рубежом.

Тем временем, как говорит «Вестям» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, найти работу в ЕС стало куда сложнее, поскольку вакансий из-за локдаунов стало меньше.

«Ограничение работы предприятий происходит по всей Европе. И это сказывается на количестве людей, которые выезжают и которые могут найти себе работу в той или иной стране ЕС. Например, Германия практически полностью перекрыла возможности для трудовых мигрантов, Чехия требует наличие справок о том, что трудовой мигрант не болеет, и в то же время есть существенное ограничение по работе предприятий. Та же ситуация и в Польше. Поэтому единственый вывод, который можно сделать сегодня, — пандемия и коронавирусные ограничения сильно замедляют возможности украинцев находить себе работу в странах Европы», — говорит Воскобойник.

В то же время, продолжает эксперт, если трудовой мигрант находит себе работодателя, который готов его взять на легальную работу, то никаких проблем по пересечению границы и трудоустройству у него не возникает.

«Большая часть украинцев работает в ЕС легально. Но общее количество рабочих мест для трудовых мигрантов сократилось», — рассказал он «Вестям».

Подтверждает эту тенденцию и HR-эксперт Татьяна Пашкина. По её словам, вследствие коронакризиса Европа в настоящее время переживает серьёзный рост безработицы, поэтому у украинцев мало шансов там трудоустроиться.

«Открыты для сотрудничества только соседняя Польша и частично Чехия. При этом гарантии оплаты труда имеют только официально работающие», — отмечает Пашкина.

Но каким бы суровым ни был локдаун, сезонные работы, которые касаются преимущественно деятельности в аграрном секторе и строительстве, никто не отменял. Как свидетельствуют данные сайта по поиску работы в Европе Eurabota.ua, даже с учётом локдауна предложения по трудоустройству есть. Больше всего — в Польше. Например, среди свежих объявлений — упаковщик и сборщик помидоров. Также активно ищут работников на сбор клубники, швей и работников на мебельные фабрики.

При этом, как сказали «Вестям» в компании по трудоустройству в Польше Worklife, даже в условиях локдауна работу найти возможно.

«Работа есть. Люди туда едут. Мы также организовываем регулярные заезды. Работа разная: склады, заводы, фабрики, поля. Единственное, что вам нужно будет сделать, — рабочую визу. По биометрическим паспортам, как раньше, сейчас заехать не получится», — сказали «Вестям» в компании.

В то же время, как рассказал журналистам агент по поиску работы в ЕС Владимир Остапчук, весной традиционно спрос на трудовых мигрантов увеличивается, и 2021 год — не исключение.

«Сейчас в основном сезонные запросы. Кроме Польши, время от времени появляются заявки в Чехию и Нидерланды. Все сегодня ищут работников на сбор ягод, и новая волна этому, я думаю, не помешает», — говорит Остапчук.