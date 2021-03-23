SCM потратил на социальные программы в 2020 году 11,1 млрд грн

В прошлом году бизнесы SCM увеличили финансирование социальных программ в городах и селах, где работают предприятия, на 2,7% – до 11,1 млрд грн. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на пресс-службу SCM.

Основные мероприятия – это улучшение инфраструктуры в регионах присутствия компании: реконструкция площади Свободы в Мариуполе, ремонты больниц и лабораторий, установка очистительных систем воздуха и воды на предприятиях. Кроме этого, обеспечено функционирование собственных пожарных частей и медпунктов, проведена закупка средств защиты для сотрудников.

Ряд проектов повысили безопасность работы. Технология “Умная шахта” появилась на шахте “Юбилейная”: в частности, это smart-лампы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать местоположение людей и техники под землей, оперативно реагировать на возможные аварии. Для обучения персонала закуплены VR-очки для виртуального тренажера по отработке подключения к сетям.

В модернизацию предприятий в 2020 году бизнесы SCM инвестировали 25,6 млрд грн, несмотря на сложности в горно-металлургическом и топливно-энергетическом комплексах, которые усугубила пандемия, сказано в сообщении.

Более 0,5 млрд грн бизнесы SCM направили на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине. Крупнейшими донорами были “Метинвест”, ДТЭК и ПУМБ.

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