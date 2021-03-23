Песков заявил, что Путин – “убежденный сторонник” добрых отношений со всеми

Президент РФ Владимир Путин хочет хороших международных отношений. Об этом 23 марта заявил журналистам спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают “РИА Новости”.

По его словам, Путин – “убежденный сторонник” добрых отношений со всеми странами, но, “конечно, их выстраивать в одиночку невозможно”.

Комментируя отношения России и США, Песков отметил, что во время президентства Путина главным критерием внешней политики РФ было “ее соответствие национальным интересам”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, президент США Джо Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ.

18 марта пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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