 

Песков заявил, что Путин – “убежденный сторонник” добрых отношений со всеми

23.03.2021, 15:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин хочет хороших международных отношений. Об этом 23 марта заявил журналистам спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают “РИА Новости”.

По его словам, Путин – “убежденный сторонник” добрых отношений со всеми странами, но, “конечно, их выстраивать в одиночку невозможно”.

Комментируя отношения России и США, Песков отметил, что во время президентства Путина главным критерием внешней политики РФ было “ее соответствие национальным интересам”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, президент США Джо Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ.

18 марта пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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